Японский экспорт в РК продолжает сокращаться

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В октябре южнокорейская доля в общем объёме экспорта Японии составила 5,8%, впервые с апреля 2001 года оказавшись ниже 6%. На это указывают данные, предоставленные японской стороной Корейской ассоциации внешней торговли. В рейтинге крупнейших объектов экспорта Японии РК опустилась с третьего на четвёртое место, уступив третью строчку Тайваню. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в период с июля по октябрь экспорт Японии на рынок РК сократился на 14%. Южнокорейский экспорт в Японию уменьшился на 7%. Подобная ситуация объясняется японскими экспортными ограничениями и бойкотом японских товаров в РК.