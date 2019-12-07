РК будет развивать производство косметики

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Правительство РК поставило цель к 2022 году войти в тройку мировых лидеров по экспорту косметики. В настоящий момент страна на четвёртом месте. 5 декабря был опубликован план развития косметической промышленности будущего с целью обеспечения конкурентоспособности южнокорейской профильной отрасли на мировом рынке. План подразумевает увеличение с 4 до 7 числа отечественных компаний, входящих в сотню крупнейших мировых производителей косметики и создание 73 тыс. рабочих мест. Среднегодовой рост экспорта косметики в РК составляет 34,9%. Однако есть проблема, которая заключается в необходимости новых рынков. 42,4% экспорта приходится на китайский рынок.