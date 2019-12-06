ЦТАК: На полигоне Сохэ проведены «очень важные испытания»

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Как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, накануне на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни успешно проведены «очень важные» испытания. Их результаты «окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР», - говорится в сообщении, при этом не уточнятся, о каких именно испытаниях идёт речь. В минувшую пятницу американский телеканал CNN выступил с утверждением, что власти КНДР готовятся к возобновлению испытаний ракетных двигателей на полигоне Сохэ. Данное заявление расценивается экспертами как попытка Севера оказать воздействие на США, учитывая приближение окончания срока для завершения переговоров по денуклеаризации, который сам Пхеньян ограничил этим годом.