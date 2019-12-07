Президенты РК и США согласились с необходимостью поддерживать импульс диалога по Северной Корее

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В ходе состоявшегося в субботу 30-минутного телефонного разговора президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп согласились с необходимостью поддерживать импульс диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, они также согласились с тем, что нынешняя ситуация на Корейском полуострове являются «тяжёлой», именно поэтому «необходимо поддерживать импульс диалога для достижения быстрых результатов переговоров о денуклеаризации». Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп провели «углублённые консультации» о путях продвижения вперёд мирного процесса и договорились контактировать в случае необходимости, добавили в администрации. На вопрос журналиста о том, был ли затронут вопрос о необходимости завершения переговоров с Севером до конца года, представитель администрации ответил, что он не может более подробно раскрывать содержание телефонного разговора. Он также не ответил на вопрос, планируются ли в дальнейшем контакты с Пхеньяном.