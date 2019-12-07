Деловые круги РК оценивают ситуацию в экономике как долгосрочный спад

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Южнокорейские компании оценивают ситуацию в отечественной экономике как долгосрочный спад. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Корейской федерацией работодателей. Вышеуказанный ответ дали 64,6% респондентов. 19,2% опрошенных считают, что после определённого момента можно ожидать восстановления экономического роста, а 13,1% полагают, что речь идёт о постепенном спаде. Прогноз деловых кругов о росте ВВП в следующем году составил 1,9%. В этой связи около половины компаний намерены сократить инвестиции и персонал. Опрос проводился с 20 по 29 ноября среди руководителей 206 крупных, малых и средних компаний страны.