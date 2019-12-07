ВТО: В РК ожидается значительное сокращение трудоспособного населения

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К 2040 году население РК сохранится на том же уровне, что и в прошлом году, но численность трудоспособного населения сократится на 17%. Об этом говорится в докладе о мировой торговле, опубликованном ВТО. При этом отмечается, что среднемировой показатель вырастет на 17%. Среди крупных стран южнокорейский прогноз спада оказался самым значительным. В Китае и Японии снижение составит 14%, в России - 8%, в ЕС - 4%. Значительные рост в 23% прогнозируется в Индии, 10% - в США, 78% - на юге Африки. Ожидается, что трудоспособное население без высшего образования сократится в РК на 51%, а численность квалифицированных кадров увеличится на 26%. Это хороший показатель, но он гораздо ниже, чем в Индии (106%), Китае (65%), ЕС и США (примерно по 36%). Южнокорейский ВВП к 2040 году возрастёт лишь на 65%, притом, что среднемировая отметка составляет 80%. Между тем, по данному показателю РК опережает Японию, ЕС и США. В этой связи южнокорейскому правительству рекомендуется решить проблему сокращения трудоспособного населения.