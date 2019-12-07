95% кореянок, имеющих детей, думали об уходе с работы

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95% южнокорейских женщин, имеющих детей, думали об уходе с работы. На это указывают результаты исследования, проведённого Центром финансов и менеджмента банка Кунмин с 23 августа по 6 сентября среди 2 тыс. женщин. Большинство респондентов отметили, что думали об этом, когда их дети начинали учёбу в младшей школе. Отвечая на вопрос о финансовом положении таких мам в случае увольнения с работы, 34,3% назвали помощь родителей, 20,1% рассчитывали на других близких родственников. Между тем, семь из десяти респондентов выразили стремление продолжать работать, около 40% отметили желание проработать на одном месте более 10 лет. 63% респондентов сказали, что введение 52-часовой рабочей недели внесло вклад в обеспечение баланса между работой и домом. Кроме того, выяснилось, что половина таких матерей оказывает экономическую и другую помощь своим родителям и родителям супруга.