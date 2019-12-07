РК досрочно достигла целевого показателя прямых иностранных инвестиций

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РК пятый год подряд достигла целевого показателя прямых иностранных инвестиций, который в этом году был определён на уровне в 20 млрд долларов. По состоянию на 2 декабря отметка составила 20 млрд 300 млн долларов. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. В первой половине года фиксировалось снижение отметки, но второго полугодия ситуация изменилась в положительную сторону, а в четвёртом квартале в стране был реализован ряд крупных проектов, что позволило выполнить план досрочно. В министерстве отмечается, что нынешние результаты в сложных экономических условиях говорят о сохранении привлекательности южнокорейского рынка для иностранных инвесторов.