Анимационный фильм «Холодное сердце-2» посмотрели более 10 млн южнокорейцев

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Американский анимационный фильм «Холодное сердце-2» превысил показатель в 10 млн просмотров за 17 дней после премьеры, состоявшейся в РК 21 ноября. Как сообщили в Корейском комитете развития кинематографии, к 8 декабря его посмотрели 10 млн 690 тыс. человек. Фильм 18 дней подряд занимает первое место в рейтинге веб-сайта Box Office, отслеживающего кассовые сборы. «Холодное сердце-2» стал пятым фильмом, которому в этом году удалось достичь отметки в 10 млн просмотров. В первой четвёрке ''Экстремальная работа'', ''Мстители: финал'', ''Алладин'' и ''Паразиты''. Такое количество 10-миллионников фиксируется впервые.