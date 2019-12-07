Снижение турпотока из РК отрицательно сказывается на японской сфере туризма

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Профицит платёжного баланса в японской сфере туризма составил в октябре 1 млрд 874 млн долларов, что на 184 млн долларов меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK. Такое снижение было зафиксировано, несмотря на ряд мероприятий, традиционно привлекающих туристов. Снижение профицита в значительной степени вызвано сокращением потока южнокорейских туристов. По данным местного правительства, в октябре количество иностранцев, посетивших Японию, сократилось на 5,5% в годовом исчислении. Поток туристов из РК сократился на 65,5%.