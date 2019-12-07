Новым лидером парламентской фракции партии Свободная Корея стал Сим Чжэ Чхоль

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Новым лидером парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии РК Свободная Корея избран депутат Национального собрания пяти созывов Сим Чжэ Чхоль. По результатам голосования, состоявшегося 9 декабря на заседании фракции, он получил 52 из 106 голосов. Его конкуренты Кан Сок Хо и Ким Сон Дон получили по 27 голосов. Сим Чжэ Чхоль стал главой фракции с наибольшим в истории консервативных сил количеством переизбраний в парламент. Новый глава фракции выразил намерение сделать всё возможное для партии. Он заявил, что потребует от правящих сил прекратить продвижение проекта бюджета на следующий год в его нынешнем виде, укажет на неприемлемость союза правящей Демократической партии Тобуро с другими оппозиционными партиями по ряду проектов, а также предложит им обсудить спорные вопросы. Ранее он выступал против создания следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников и внесения поправок в закон о выборах, указывая, что правящие силы пытаются использовать их в своих интересах.