Южнокорейские судостроители сохранили первое место по заказам

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Южнокорейские судостроители сохранили лидерство по объёму заказов за период с января по ноябрь этого года. Показатель составил 168 судов общим дедвейтом 7 млн 120 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). Общая сумма – 16 млрд 400 млн долларов. Это 36% от общего объёма заказов на мировом рынке, сообщили 9 декабря в агентстве Clarksons. На втором месте Китай – 35%. За ним Япония – 13%. По показателю за ноябрь РК на третьем месте – 8%. На первом и втором местах Китай и Япония. Рейтинг является предварительным, учитывая, что пока не учтены два крупных заказа Samsung Heavy Industries.