В РК создаётся игра на тему сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны

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В РК создаётся компьютерная игра Wednesday, тема которой - сексуальное рабство в японской армии в период Второй мировой войны. Такое название выбрано в связи с тем, что каждую среду перед посольством Японии в Сеуле уже несколько лет проводятся митинги с требованием к Токио признать ответственность Японии за вышеуказанное преступление. Игра начинается с того, что одна из жертв рабства Сун И через много лет после войны, уже в наши дни, участвует в митинге перед японским посольством. После этого она возвращается домой и засыпает. Но когда открывает глаза, то понимает, что оказалась в одном из полевых борделей японской армии в Индонезии в 1945 году. В действительности многие корейские и местные женщины подвергались издевательствам в этом месте. В игре же Сун И предстоит при помощи различных подсказок и действий спасти других девушек, постоянно переходя от прошлого к настоящему. Разработчик игры То Мин Сок заявил, что создал её для того, чтобы хотя бы так исполнить желание жертв этой трагедии спасти девушек, бывших рядом с ними, если бы была возможность вернуться в прошлое. В игре максимально опущены упоминания или описания зверств и издевательств, которым подвергались женщины. При её разработке автор прибегал к консультации Корейской ассоциации женщин, пострадавших от сексуального рабства в период Второй мировой войны. В настоящий момент разработка завершена на 70%. По планам, её релиз состоится в первой половине следующего года.