Южнокорейцы в целом довольны своей страной

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84% южнокорейцев гордятся тем, что они являются гражданами РК. 82% считают, что их страна является комфортным для жизни местом. Такими стали результаты исследования, проведённого министерством культуры, спорта и туризма. На вопрос об удовлетворённостью жизнью 63,6% ответили, что счастливы. 68,3% указали, что видят смысл в той работе, которой они заняты. 63% сказали, что имеют свободный выбор в жизни. Вместе с тем, 24,4% респондентов отметили, что иногда испытывают депрессию без особой видимой причины. Многие говорят о безразличии окружающих. 83,3% гордятся историей своей страны. На вопрос о внутреннем разделении общества 91% отметили большие противоречия между прогрессивными и консервативными силами. Это на 14,5% больше, чем в 2016 году. 90% респондентов отметили серьёзность экономической поляризации. Среди наиболее острых проблем общества были отмечены ситуация на рынке труда, низкая рождаемость и быстрое старение населения, а также разница между богатыми и бедными.