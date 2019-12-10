Пхеньян: Если США не проявят смелости и мудрости, то с течением времени они столкнутся с печальной реальностью

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Президент США Дональд Трамп «многого не знает о КНДР, и её гражданам уже больше нечего терять». Об этом говорится в заявлении председателя Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, опубликованном в понедельник агентством ЦТАК. Оно является ответом на ответили на сделанное 8 декабря в Twitter высказывание главы Белого дома о том, что северокорейский лидер Ким Чон Ын «может потерять всё, если предпримет враждебные действия». «Сейчас можно увидеть, что Дональд Трамп - старый и нетерпеливый человек». «Если США не проявят смелости и мудрости, то с течением времени они столкнутся с печальной реальностью, которая представляет усиливающуюся угрозу для безопасности Вашингтона»,- говорится в заявлении, В нём также подчёркивается, что, несмотря на предупреждения, «неуместные и опасные высказывания со стороны американского лидера не прекратились». Если он будет продолжать в том же духе, то «мнение председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына об американском президенте изменится», - заявил Ким Ён Чхоль.