Торговый спор между США и Китаем - главный фактор риска для южнокорейской экономики

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Главным фактором риска для южнокорейской экономики является торговый спор между США и Китаем. Так считают 74% из 92 финансовых экспертов и экономистов, принявших участие в исследовании, проведённом Банком Кореи. 52% отметили возможное продолжение замедления роста экономики. Далее следуют такие факторы как замедление глобального роста, проблема задолженностей домохозяйств, нестабильность экономики Китая и другие. Кроме того, высказываются опасения по поводу ухудшения экономических показателей, дестабилизации рынка недвижимости. 13% респондентов отметили высокую вероятность возникновения рисков для финансовой системы в течение года. В мае такой прогноз делали 4%.