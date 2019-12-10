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Корея: Юг-Север

Зампред ЦК ТПК Ли Су Ён призвал Дональда Трампа прекратить провокационные заявления

Write: 2019-12-10 11:22:08Update: 2019-12-10 12:22:03

Зампред ЦК ТПК Ли Су Ён призвал Дональда Трампа прекратить провокационные заявления

Photo : YONHAP News

Заместитель председателя ЦК ТПК по международным вопросам Ли Су Ён потребовал от президента США Дональда Трампа прекратить необдуманные высказывания, звучащие в последнее время. В своём заявлении, опубликованном в понедельник, он подчеркнул, что недавние высказывания главы Белого дома на первый взгляд звучат как угроза, но с точки зрения психологии они являются явным признаком того, что он был напуган. Ли Су Ён также отметил: «В отличие от некоторых, председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын воздерживается от провокационных высказываний в чей-либо адрес». Он также заявил, что США должны принять реальность понятия «что посеешь, то и пожнёшь», а также хорошо подумать, чтобы избежать пагубных последствий. 
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