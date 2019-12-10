Фильм «Паразиты» вошёл в список номинантов на премию «Золотой глобус»

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Фильм южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» вошёл в список номинантов на премию «Золотой глобус», которая будет присуждаться в 77-й раз. Корейской картине досталось три номинации - лучшая режиссура, лучший сценарий и лучший иностранный фильм. Список был представлен 9 декабря Голливудской ассоциацией иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). В список пяти претендентов на «Глобус» за лучшую режиссуру попали также Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Сэм Мендес и Тодд Филлипс. Церемония награждения состоится 5 января следующего года в Беверли-Хиллз.