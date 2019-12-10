Франция окажет гуманитарную помощь КНДР

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Французское правительство окажет гуманитарную помощь КНДР. Об этом сообщила 10 декабря радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (ОСНА). Отмечается, что 8 ноября французское правительство приняло решение выделить 111 тыс. долларов Всемирной продовольственной программе (WFP) на оказание продовольственной помощи Северу. В апреле Франция уже оказывала помощь Северу по линии ЮНИСЕФ. Всего в этом году Париж выделил Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН 392 тыс. долларов, став восьмым по объёму помощи спонсором соответствующих проектов. Всего в этом году международное сообщество выделило в помощь КНДР 37 млн 790 тыс. долларов. Наибольшую сумму в 9 млн долларов внесла РК. На втором месте Швейцария – 8 млн 600 тыс. долларов.