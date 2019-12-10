РК намерена снизить концентрацию микропыли до рекомендуемого ВОЗ уровня

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Правительство РК продвигает проект снижения к 2040 году уровня микропыли в воздухе ниже рекомендуемой ВОЗ отметки 10 мг/м³. Как сообщили в министерстве экологии, 10 декабря на заседании кабинета министров был принят пятый общий план улучшения экологии, рассчитанный на период с 2020 по 2040 год. В нём изложены направления работы по улучшению экологии, содержание соответствующей политики по различным ведомствам и другое. В первую очередь правительство намерено стимулировать переход на экологичное топливо, а также усилить контроль за объектами, выступающими источниками микропыли. С помощью этих и другие мер правительство планирует обеспечить условия соответствия рекомендациям ВОЗ. В 2017 году средний показатель концентрации микропыли в Сеуле составлял 23 мг/м³. В Лос-Анджелесе отметка держалась на уровне 4,8 мг/м³, в Токио – 12,8 мг/м³, в Париже - 14 мг/м³. На этом фоне поставлена цель к 2040 году увеличить продажи электрокаров и водородных автомобилей до 80%.