В РК реализуется проект Brand K, поддерживающий малые и средние компании

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С 11 по 31 декабря министерство малого, среднего и венчурного бизнеса РК проводит отбор участников проекта Brand K 2020. Он нацелен на отбор лучших малоизвестных компаний, обеспечивающих высокое качество продукции. Им будет оказана всемерная помощь в продвижении товара на рынке и в развитии в целом. В этом году к участию в проектк Brand K планируется привлечь 60 компаний, работающих в сфере потребительских товаров. В течение двух лет их продукция будет иметь марку Brand K, подтверждающую высокое качество. Кроме того, они смогут принимать участие в отечественных и зарубежных выставках на специальном стенде Brand K. Сам проект стартовал в этом году. На первом этапе были отобраны 39 предприятий.