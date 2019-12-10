На крупные корпорации РК приходится основная часть операционной прибыли деловых кругов

В прошлом году в РК насчитывалось 2.236 крупных компаний, на которые пришлось 0,3% общего числа зарегистрированных предприятий. Об этом сообщили 10 декабря в Национальном статистическом управлении. Их операционная прибыль выросла на 2,7% в годовом исчислении, составив 182 трлн вон или 152 млрд 900 млн долларов. Это 61% общего объёма. Помимо этого на крупные компании приходится 47,3% всех продаж, 68,8% всех активов, а также 71,9% задолженностей. Между тем, 99,1% всех компаний в стране - представители малого и среднего бизнеса. В их работе задействовано 66,5% работающего населения страны. При этом доля в продажах составляет лишь 37,5%, в активах 22,8%, в задолженностях 22,6%. Всего в РК зарегистрированы 708 тыс. компаний, что на 6,4% больше, чем в предыдущем году. В них работают 10 млн 272 тыс. человек. Эта отметка выросла на 2,5%.