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В РК зафиксирован худший уровень микропыли этой зимой. По состоянию на утро 10 декабря концентрация микропыли в атмосфере составила 66 мг/м³ в Тэгу, 58 мг/м³ в провинции Чхунчхон-Намдо, 55 мг/м³ в провинции Кёнгидо, 53 мг/м³ в Сеуле. Это, в целом, ниже, чем ожидалось, но вдвое выше среднего показателя. Причина такой ситуации заключается в облаках микропыли, попавших в РК с северным ветром из Китая. На этом фоне сложилась ситуация застоя воздуха, когда отсутствует горизонтальный перенос и ослаблено вертикальное перемешивание. Поэтому микропыль, выхлоп которой происходит в РК, не может покинуть юг Корейского полуострова. Во второй половине дня ситуация ухудшилась. Концентрация микропыли в воздухе по всей стране на плохом уровне. Ожидается, что во второй половине 11 декабря большинство загрязняющих веществ покинут полуостров.