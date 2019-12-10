РК и ОАЭ расширяют культурные обмены

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Сеул и Абу-Даби решили объявить 2020 год Годом культурного диалога РК и ОАЭ по случаю 40-летия установления дипломатических отношений. 10 декабря министр культуры, спорта и туризма Пак Ян У и его коллега из ОАЭ Нура аль-Кааби подписали протокол о взаимопонимании. Они сошлись во мнении о широких возможностях культурного обмена в сфере музыки, литературы, танцев и других. В следующем году на базе Корейского культурного центра в ОАЭ южнокорейское министерство культуры намерено провести лекции о культуре, организовать фестиваль К-РОР, специальную выставку современного искусства, концерты национальной музыки и другие мероприятия. Таким образом, планируется создать платформу для распространения корейской культурной волны Халлю на Ближнем Востоке. ОАЭ также планирует проведение различных акций в РК.