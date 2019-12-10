РК выделит 5 млн долларов на поддержку северокорейских матерей

Photo : YONHAP News

Правительство РК впервые за пять лет реализует проект поддержки северокорейских матерей по линии ВОЗ. 10 декабря представитель министерства по делам воссоединения сообщил о проведении процедуры по освоению бюджета проекта в 5 млн долларов в течение этого года. Ранее, 6 декабря сообщалось, что соответствующий план был рассмотрен и одобрен на заседании Совета по поддержке межкорейских обменов. Насколько известно, ВОЗ провёл консультации по этому вопросу с северокорейской стороной. Между тем, в ближайшее время будет решён вопрос о переносе на следующий финансовый год проекта передачи Северу 50 тыс. тонн риса в качестве гуманитарной помощи. Напомним, что Пхеньян отказался принимать данный груз.