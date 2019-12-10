Активностью разведывательной авиации США предостерегают КНДР от провокаций

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10 декабря над Корейским полуостровом пролетал новейший американский самолёт радиоэлектронной разведки E-8C J-STARS. Об этом сообщает портал Aircraft Spots. Данный самолёт, летая на высоте от 9 до 12 км, способен проводить детальный мониторинг передвижений наземных и надводных ВС. Он пролетал над полуостровом 27 ноября и 3 декабря. 9 декабря американский стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135W совершил полёт на юге провинции Кёнгидо. Эксперты полагают, что в ходе данных полётов в самолётах намеренно включается система опознания местоположения, чтобы показать Северу активизацию разведывательной деятельности США в целях предостережения от провокаций.