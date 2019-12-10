Президент РК Мун Чжэ Ин примет участие в южнокорейско-китайско-японском саммите

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23-24 декабря президент РК Мун Чжэ Ин посетит с визитом Китай, где в городе Чэнду примет участие в трёхстороннем саммите с премьером госсовета Китая Ли Кэцяном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил представитель администрации президента Ко Мин Чжон. По его словам, в настоящий момент ведутся консультации по вопросу проведения на полях саммита отдельных двусторонних встреч. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Если в Чэнду состоится двусторонний саммит лидеров РК и Японии, то Мун Чжэ Ин и Синдзо Абэ, возможно, обсудят ситуацию вокруг соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), а также торговый конфликт, вызванный японскими ограничениями на экспорт в РК стратегического производственного сырья. Кроме того, возможно, будет затронута тема денуклеаризации КНДР. Премьер госсовета Китая Ли Кэцян и японский премьер-министр Синдзо Абэ обменяются мнениями о реальном сотрудничестве, а также о политической ситуации в Северо-Восточной Азии и на международной арене в целом.