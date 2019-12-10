Кан Гён Хва: Действия Пхеньяна не помогают в процессе налаживания мира

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Повышение уровня провокаций со стороны КНДР не оказывает поддержки в процессе налаживания мира на Корейском полуострове. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая 10 декабря на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и обороны РК и Австралии, которая состоялась в Сиднее. Она отметила, что стороны сходятся во мнении о важности укрепления сотрудничества и диалога в деле налаживания мира на Корейском полуострове. Участники встречи договорились продолжать тесное сотрудничество в денуклеаризации Корейского полуострова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности, по региональным темам, а также в рамках региональных стратегий. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании в вопросе взаимодействия РК и Австралии в сфере обороны, иностранных дел, экономики и развития. Следующая встреча состоится в 2021 году в Сеуле.