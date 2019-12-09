7 декабря Пхеньян испытал ракетный двигатель

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«Очень важное испытание», которое Пхеньян провёл 7 декабря на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни, было испытанием ракетного двигателя. Об этом заявил во вторник министр обороны РК Чон Гён Ду по итогам состоявшейся в Сиднее встречи министров иностранных дел и обороны РК и Австралии. Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с испытаниями двигателя и проведёнными ранее пусками ракет, - отметил Чон Гён Ду. Он призвал КНДР немедленно прекратить подобную деятельность, которая способствует усилению военной напряжённости в регионе. О том, что «очень важное испытание» было на самом деле испытанием жидкотопливного ракетного двигателя заявил во вторник и научный сотрудник Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман.По его словам, вертикальный испытательный стенд на полигоне Сохэ, предназначен именно для жидкотопливных двигателей, которые намного легче, чем их твёрдотопливные аналоги. 8 декабря КНДР сообщила об успешном проведении неких испытаний, результаты которых «окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР». Какие именно испытания проведены, не уточнялось.