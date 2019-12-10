Национальное собрание РК утвердило бюджет на 2020-й финансовый год

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Национальное собрание РК утвердило во вторник национальный бюджет на 2020-й финансовый год объёмом 512 трлн 300 млрд вон или 430 млрд 300 млн долларов. В голосовании участвовали 162 депутата, 156 из них высказались в поддержку бюджетного законопроекта, трое голосовали против и трое воздержались. Правительство предложило бюджет на 2020 год на сумму 513,5 трлн вон или 431 млрд 300 млн долларов, но правящая Демократическая партия Тобуро предложила сократить его после консультаций с четырьмя оппозиционными партиями. Бюджет будущего года увеличится на 9,1% по сравнению с текущим годом. Перед решающим голосованием лидеры парламентских фракций правящей и оппозиционных партий достигли договорённости по проекту бюджета в ходе консультаций с участием спикера парламента Мун Хи Сана. Партия Свободная Корея представила собственный проект бюджета объёмом 499 трлн 200 млрд вон или 419 млрд 300 млн долларов, но он не был поставлен на голосование из-за возражений вице-прнмьера, министра планирования и финансов Хон Нам Ги.