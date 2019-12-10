Сергей Лавров: Москва рассчитывает на возобновление диалога между США и КНДР

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Москва рассчитывает, что диалог между Пхеньяном и Вашингтоном по денуклеаризации Корейского полуострова будет возобновлён. Как сообщает ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Майклом Помпео. Этот политический процесс необходимо активно поддерживать, отметил Лавров. Он подчеркнул, что «диалог может принести результат, исключительно если он будет развиваться на основе встречных шагов». Коснувшись антисеверокорейских санкций, глава российского МИД отметил, что «нельзя требовать от Северной Кореи сделать всё и сразу и лишь потом вернуться к вопросам обеспечения её безопасности».