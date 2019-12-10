В ряде регионов РК объявлено предупреждение о высокой концентрации микропыли

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С 6 часов утра до 9 часов вечера в среду министерство экологии РК объявило в девяти городах страны, в том числе, в Сеуле, Пусане и Тэгу, о высокой концентрации микропыли или нанопыли в атмосфере на уровне «внимание». По оценкам экспертов, диаметр микропылинки составляет менее 10 микрон, а нанопылинки – менее 2,5 микрон. Уровень «внимание» объявляется, когда средняя концентрация микропыли в течение суток составляет минимум 120 микрограммов на кубометр, а нанопыли – 65 микрограммов на кубометр. В этой связи в перечисленных городах за исключением Тэгу, где пока не принято соответствующих правовых норм, введено ограничение на использование автотранспорта пятого уровня выброса выхлопных газов. Кроме того, во всех девяти городах введена в действие система, которая предусматривает, что автомобили государственных и общественных учреждений с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа, будут эксплуатироваться по чётным и нечётным числам. Таким образом, 11 декабря могут эксплуатироваться автомобили госучреждений, последняя цифра номеров которых оканчивается на нечётные числа.