Сеул и Токио возобновят двусторонний диалог по вопросам экспорта

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Сеул и Токио возобновят двусторонний диалог по экспортной политике. Встреча состоится в Токио 16 декабря. Предыдущая встреча проходила в июне 2016 года в Сеуле. Южнокорейскую делегацию возглавит генеральный директор по торговой политике министерства промышленности, торговли и энергетики Ли Хо Хён, а японскую – генеральный директор по торговому контролю министерства экономики и промышленности Японии Ёичи Ида. Стороны рассмотрят вопросы экспортного контроля двух стран в отношении технологий стратегического значения и дальнейшие направления деятельности. Скорее всего, на переговорах возникнут сложности из-за несоответствия позиций РК и Японии. Сеул стремится убедить японскую страну отменить ограничения на экспорт стратегического производственного сырья. Токио отказывается включать данный вопрос в повестку предстоящей встречи.