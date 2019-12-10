Занятость в РК в ноябре увеличилась на 331 тыс. человек

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Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, численность занятого населения РК составила в конце ноября 27 млн 515 тыс. человек, что на 331 тыс. человек больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост занятости четвёртый месяц подряд превышает 300 тыс. человек. Уровень занятости, достигший 61,7% трудоспособного населения, является максимальным с 1996 года. В сфере здравоохранения и социального обеспечения создано 135 тыс., в гостиничном и ресторанном бизнесе – 82 тыс., в сфере культуры, спорта и досуга – тоже 82 тыс. новых рабочих мест. При этом в оптовой и розничной торговле количество рабочих мест сократилось на 88 тыс., в строительстве – на 70 тыс., в государственном управлении, национальной обороне и администрировании социального обеспечения, финансов и страхования – на 36 тыс. Количество безработных сократилось на 43 тыс. человек в годовом исчислении, составив 866 тыс. человек. Уровень безработицы составил 3,1% трудоспособного населения, снизившись на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Уровень безработицы среди молодёжи в возрасте до 30 лет сократился с 7,9% в ноябре прошлого года до 7% в этом году.