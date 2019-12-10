Конгресс США принял закон, ограничивающий сокращение американских войск в РК

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Конгресс США принял законопроект, ограничивающий сокращение численности американских войск в РК с нынешних 28,5 тыс. человек. Комитеты по вопросам вооружённых сил Палаты представителей и Сената согласовали окончательный вариант Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год. В нём говорится, что любое сокращение численности американских войск в РК до уровня менее 28,5 тыс. человек возможно лишь в том случае, если министр обороны США подтвердит, что оно производится в интересах национальной безопасности. Кроме того, министр обороны должен подтвердить, что это сокращение не нанесёт существенного ущерба безопасности союзников США в регионе, и что с союзниками, включая РК и Японию, были проведены соответствующие консультации.