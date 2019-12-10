РК подаст заявку на включение традиционного танца в масках в Список ЮНЕСКО

Photo : KBS

В следующем году РК направит в ЮНЕСКО заявку на включение традиционного танца в масках «тхальчхум» в Список объектов нематериального культурного наследия. Об этом сообщили в Управлении по охране культурного наследия РК. Особенность танца «тхальчхум» состоит в том, что он обладает признаками не только песенно-танцевального, но и театрального представления. Кроме того, этот жанр раскрывает социальные проблемы посредством юмора и сатиры. По сообщению управления, в числе произведений «тхальчхум», которые будут в заявке в адрес ЮНЕСКО, будут 13 объектов государственного нематериального культурного наследия, такие как танец «Хахвепёльсингут тхальнори» города Андона провинции Кёнсан-Пукто, «Пёльсандэ нори» города Янчжу провинции Кёнгидо и 4 объекта регионального нематериального культурного наследия, включая танец «Тхвегевон Сандэ нори», исполняемый в городе Намянчжу провинции Кёнгидо. Правительство РК намерено подать заявку до конца марта следующего года. Результат её рассмотрения станет известен в 2022-ом году, на 17-ой сессии межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.