Правительство РК предоставит малому и среднему бизнесу годовой льготный период для внедрения 52-часовой рабочей недели

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Министерство труда и занятости РК планирует предоставить малому и среднему бизнесу годовой льготный период для перехода на 52-часовую рабочую неделю. План обусловлен финансовыми проблемами для небольших компаний в условиях экономического застоя. Льготный период распространится с 1 января будущего года на компании с числом работающих от 50 до 300 человек. Система 52-часовой рабочей недели внедрена в крупных компаниях в июле прошлого года и должна была начать действовать для малого и среднего бизнеса со следующего года. Однако владельцы компаний опасаются, что это увеличит их финансовое бремя в условиях замедления роста экономики и нехватки работников. Льготный период фактически задерживает принятие мер небольшими фирмами на год, а это означает, что сотрудники компаний могут продолжать работать в 2020 году более 52-х часов в неделю. Представители профсоюзов критикуют этот план, называя его «политикой для ликвидации 52-часовой рабочей недели».