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Политика

США вернули правительству РК территории четырёх военных баз

Write: 2019-12-11 15:25:45Update: 2019-12-11 15:27:07

США вернули правительству РК территории четырёх военных баз

Photo : KBS

США вернули в среду правительству РК территории четырёх военных баз и начали процесс возвращения своей основной базы в сеульском районе Ёнсан, где находился штаб военного контингента США в РК.   Две военные базы расположены в городе Вончжу, по одной в Пупхёне и Тондучхоне в окрестностях Сеула. Они были закрыты в период с 2009 по 2011 год.   Соглашение о возврате территорий военных баз подписали  директор департамента Северной Америки МИД РК Ко Юн Чжу и заместитель командующего американскими войсками в РК генерал-лейтенант Кеннет Уилсбах, который одновременно является командующим седьмой  воздушной армией США. Стороны договорились продолжить консультации по вопросам дезактивации почв.    Возвращение территорий является частью программы передислокации американского воинского контингента  в РК с целью повышения оперативной эффективности перед лицом северокорейских ядерных и ракетных угроз. Американская сторона сообщила также о наличии 13 полностью освобождённых и закрытых баз, которые могут быть возвращены правительству РК.
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