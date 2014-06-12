США вернули правительству РК территории четырёх военных баз

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США вернули в среду правительству РК территории четырёх военных баз и начали процесс возвращения своей основной базы в сеульском районе Ёнсан, где находился штаб военного контингента США в РК. Две военные базы расположены в городе Вончжу, по одной в Пупхёне и Тондучхоне в окрестностях Сеула. Они были закрыты в период с 2009 по 2011 год. Соглашение о возврате территорий военных баз подписали директор департамента Северной Америки МИД РК Ко Юн Чжу и заместитель командующего американскими войсками в РК генерал-лейтенант Кеннет Уилсбах, который одновременно является командующим седьмой воздушной армией США. Стороны договорились продолжить консультации по вопросам дезактивации почв. Возвращение территорий является частью программы передислокации американского воинского контингента в РК с целью повышения оперативной эффективности перед лицом северокорейских ядерных и ракетных угроз. Американская сторона сообщила также о наличии 13 полностью освобождённых и закрытых баз, которые могут быть возвращены правительству РК.