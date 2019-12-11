На заседании СБ ООН Вашингтон призвал Пхеньян отказаться от провокаций

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11 декабря в Совете Безопасности ООН состоялось обсуждение ситуации вокруг северокорейской ракетной и ядерной программ. Постпред США при ООН Келли Крафт заявила перед началом заседания, что Пхеньян должен выполнять договорённости и избегать провокаций. По её словам, Север должен принять важное решение для разрешения ядерной проблемы, но в настоящий момент он идёт по другому пути. Келли Крафт напомнила, что только в этом году КНДР осуществила 24 запуска ракет, что является явным нарушением резолюций Совбеза ООН. Она также сказала, что США готовы продолжить процесс денуклеаризации Севера, который не имеет конкретных сроков. Келли Крафт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа «готова проявить гибкость» для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Крафт также отметила, что США «не просили КНДР делать всё, прежде чем мы сделаем что-то». Между тем, представители России и Китая отметили необходимость смягчить санкционное давление на Пхеньян и возобновить диалог.