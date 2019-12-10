ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка сохранила базовую процентную на уровне 1,5-1,75%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства. До этого показатель трижды снижался. В США полагают, что, несмотря на последствия торгового спора с Китаем, серьёзные изменения ставки не предвидятся, учитывая ситуацию в экономике в целом и на рынке труда в частности. В ФРС считают, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает устойчивый рост и другие экономические показатели на необходимом уровне.