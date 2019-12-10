Азиатский банк развития снизил прогноз роста экономики РК на этот год до 2%

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Азиатский банк развития (ADB) снизил прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,1% до 2%. Доклад с соответствующим содержанием был представлен 11 декабря. В этом году прогноз снижался дважды – в июле на 0,1%, а в сентябре на 0,3%. Прогноз роста ВВП на следующий год также снижен с 2,4% до 2,3%. Как отметили в банке, с января по сентябрь рост ВВП составил лишь 1,9%, учитывая сокращение инвестиций в производственные мощности и ухудшение ситуации в экспорте. Среди других причин изменения прогноза озвучиваются такие факторы как затягивание торгового спора США и КНР, торговый конфликт меду РК и Японией и другие.