РК и Россия укрепляют сотрудничество в ядерной энергетике

РК и Россия договорились активизировать сотрудничество в области ядерной энергетики, в том числе, в реализации совместных проектов в третьих странах. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, делегация представителей правительства и государственных корпораций, побывала ранее на этой неделе в Москве. Там она провела переговоры с представителями российских организаций, которые занимаются вопросами ядерной энергетики, в том числе, Росатома. Достигнута договорённость о проведении встреч на рабочем уровне по обсуждению деталей дальнейшего сотрудничества. В начале этого года южнокорейские делегации посетили Чехию и Польшу.