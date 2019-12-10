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Экономика

РК и Россия укрепляют сотрудничество в ядерной энергетике

Write: 2019-12-12 11:47:17Update: 2019-12-12 17:48:52

РК и Россия укрепляют сотрудничество в ядерной энергетике

РК и Россия договорились активизировать сотрудничество в области ядерной энергетики, в том числе, в реализации совместных проектов в третьих странах. Как сообщили в  министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, делегация представителей правительства и государственных корпораций, побывала ранее на этой неделе в Москве. Там она провела переговоры с представителями российских организаций, которые занимаются вопросами ядерной энергетики, в том числе, Росатома. Достигнута договорённость о проведении встреч на рабочем уровне по обсуждению деталей дальнейшего сотрудничества. В начале этого года южнокорейские делегации посетили Чехию и Польшу. 
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