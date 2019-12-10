Мун Чжэ Ин: Правительство РК уделит особое внимание сельскому хозяйству и рыболовству

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В условиях четвёртой промышленной революции правительство РК уделит особое внимание сельскому хозяйству и рыболовству. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в четверг в Корейском институте сельского хозяйства и рыболовства в городу Чончжу провинции Чолла-Пукто. Основой развития Кореи были земледельческие и рыбацкие посёлки, однако впоследствии они не получили достойного развития в отличие от городов. В этой связи будет открыта «новая эра в истории сельского хозяйства и рыболовства», которая будет означать создание сельского хозяйства, «ориентированного на людей и окружающую среду», чтобы побудить людей к переезду в сельскохозяйственные и рыболовные районы,- отметил глава государства. Он напомнил, что в последнее время туда ежегодно переселяются полмиллиона человек, чтобы начать новую жизнь, причём половина из них моложе 40 лет.