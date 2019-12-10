За последние годы из стран ООН на родину вернулись 23 тыс. северокорейских рабочих

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После принятия Советом Безопасности ООН резолюции об отправке на родину всех северокорейских рабочих, работающих за рубежом, к концу этого года в КНДР вернулись 23 тыс. северян. Такая информация появилась 12 декабря на сайте Комитета СБ ООН по санкциям в отношении Северной Кореи. К 6 декабря 47 стран-членов организации представили доклады о выполнении 8 пункта резолюции 2397, обязывающего не позднее 22 декабря текущего года вернуть на родину всех северокорейских рабочих, труд которых является источником валюты для Пхеньяна. Российская сторона сообщила, что с декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года количество рабочих из КНДР сократилось с 30.023 до 11.490 человек. В Катаре показатель к марту этого года снизился с 2.541 до 70 человек, в Польше с 451 до 37 человек. Наибольшее количество рабочих, по предположениям, находится в Китае, власти которого представили в марте доклад, содержание которого не раскрывается. РК, США, Великобритания, Франция и ряд других стран сообщили об отсутствии северокорейских рабочих на их территориях.