На мировом рынке смартфонов отрыв Samsung Electronics от Huawei уменьшился

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Несмотря на американские санкции, китайский производитель электроники Huawei сократил отрыв от Samsung Electronics по доле на мировом рынке с 6% в прошлом году до 3% в этом. По данным американской компании Strategy Analytics, представленным 12 декабря, в этом году доля Samsung Electronics составила 21,3% или 302 млн 300 тыс. смартфонов. По итогам года компания, как ожидается, сохранит лидерство. В прошлом году отметка составляла 20,3%. На втором месте Huawei – 251 млн единиц или 17,7%. Рост показателя китайского производителя в последние два года увеличивается на 50 млн единиц. Это связывают с ростом в Китае спроса на отечественную продукцию. Таким образом, разрыв между двумя компаниями составил 3,6%. Apple на третьем месте – 193,1 млн смартфонов или 13,6%. Эксперты полагают, что в случае продолжения торговой войны между США и Китаем, а также санкций против Huawei её показатели в следующем году сократятся.