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Политика

Председатель КНР может посетить Сеул в первой половине 2020 года

Write: 2019-12-12 14:34:04Update: 2019-12-12 18:45:13

Председатель КНР может посетить Сеул в первой половине 2020 года

Photo : YONHAP News

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить с официальным визитом Сеул в первой половине следующего года. Об этом сообщил посол Китая в РК Цю Гохун, выступая в четверг на форуме, организованном Федерацией корейских промышленников. Он сказал, что недавний визит министра иностранных дел КНР Ван И был частью подготовки к встрече  лидеров двух стран. По словам дипломата, контакты на высшем уровне способствуют развитию связей между Сеулом и Пекином, которые после урегулирования конфликта, вызванного развёртыванием в РК американских систем противоракетной обороны THAAD, станут ещё более крепкими и дружественными. 
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