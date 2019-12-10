Председатель КНР может посетить Сеул в первой половине 2020 года

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Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить с официальным визитом Сеул в первой половине следующего года. Об этом сообщил посол Китая в РК Цю Гохун, выступая в четверг на форуме, организованном Федерацией корейских промышленников. Он сказал, что недавний визит министра иностранных дел КНР Ван И был частью подготовки к встрече лидеров двух стран. По словам дипломата, контакты на высшем уровне способствуют развитию связей между Сеулом и Пекином, которые после урегулирования конфликта, вызванного развёртыванием в РК американских систем противоракетной обороны THAAD, станут ещё более крепкими и дружественными.