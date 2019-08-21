Правительство РК решило поэтапно присоединиться к коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе

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Правительство РК решило постепенно присоединиться к возглавляемой США коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. В четверг в Сеуле состоялось заседание Совета национальной безопасности, участники которого рассмотрели меры по защите южнокорейских граждан и судов, находящихся в Ормузском проливе, а также содействию международным усилиям по обеспечению безопасности на море. На первом этапе планируется направить южнокорейского представителя в командование коалиции, которое начало работу в ноябре на базе пятого флота ВМС США в Бахрейне. Решение о возможном развёртывании вооружённых сил для выполнения боевых задач будет принято только после обсуждения, в зависимости от ситуации в Ормузском проливе, и если от США поступит соответствующий запрос.