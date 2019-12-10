Экспорт южнокорейских автомобилей сокращается четыре месяца подряд

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РК экспортировала в ноябре 217.498 автомобилей общей стоимостью 3 млрд 910 млн долларов. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, это на 8,6% меньше в объёмном и на 14% в стоимостном выражении, чем в том же месяце прошлого года. Экспорт продукции отечественного автопрома сокращается четыре месяца подряд. Экспорт продукции Hyundai Motor сократился в ноябре на 4% по сравнению с прошлым годом в связи с сокращением спроса на седаны. При этом экспорт внедорожников увеличился на 26,7%. Компания Kia Motors сократила экспорт своей продукции на 13,9%, а SsangYong Motor - на 43,9%. Экспорт автомобилей в страны Азии сократился на 21,4%, в Евросоюз – на 10,3%, на Ближний Восток – на 36,9%, а в Северную Америку увеличился на 3,9%.