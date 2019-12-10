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Доля людей в возрасте старше 65 лет составит к 2067 году 47% населения РК. В 2017 году она составляла 14%, сообщили в Национальном статистическом управлении. Таким образом, если на данный момент на шесть трудоспособных приходится один неработающий, то через 50 лет показатель составит один к одному. Это самые быстрые темпы роста данного показателя в мире. Стоит отметить также увеличение разрыва по уровню здоровья между людьми с разными доходами. В 2004 году между гражданами, относящимися к 20% с самым высоким доходом и к 20% с самым низким показателем, разница в ожидаемой продолжительности жизни составляла 6,24 года. В 2017 году отметка составила 6,48 года и она, по прогнозам, будет расти. Уровень удовлетворённости жизнью среди студентов вузов составил 6,1 пункта. Это значительно ниже, чем в Китае – 7,5 пункта и в США – 7,2 пункта. Доля домохозяйств, состоящих из одного человека, в 2018 году составляла 29% южнокорейских домохозяйств. Уровень удовлетворённости жизнью среди них составил 23%. Среди домохозяйств с большим количеством домочадцев отметка составила 31%.