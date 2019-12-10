Экспортные и импортные цены в РК продолжают снижаться

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По предварительным данным Банка Кореи, индекс экспортных цен в пересчёте на национальную валюту составил в ноябре 97,11 пункта, что на 1,8% ниже октябрьского показателя. По сравнению с ноябрём прошлого года показатель понизился на 6,2%. Снижение экспортных цен отчасти вызвано укреплением национальной валюты по отношению к доллару США. Снижение экспортных цен способствует устойчивому сокращению общего экспорта. Экспортные цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 1,4%, на промышленные товары - на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс импортных цен в пересчёте на национальную валюту составил в ноябре 107,1 пункта, снизившись на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1% в годовом исчислении.